Керівницю податкової Києва викрили на багатомільйонних схемах. ДБР дослідужє її розкішне життя

У податковій службі Києва пройшли обшуки. Її тимчасову керівницю Оксану Датій викрили на багатомільйонних схемах збагачення.

Обшуки 1 лютого провело Державне бюро розслідувань.

Слідчі досліджують спосіб життя Оксани Датій, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має три квартири в Києві загальною вартістю приблизно мільйон доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно $200 тисяч, дві автівки вартістю приблизно $150 тисяч.

Одна її машина вартістю приблизно $100 тисяч записана на її особистого водія, доходи якого за останні роки не перевищували $8 тисяч. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці становить майже $1,4 мільйона.

Під час обшуків у неї знайшли $158 тисяч, 530 тисяч гривень та €2,2 тисячі, елітні годинники, автомобілі та інше.

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Державне бюро розслідувань розповіло, що Оксана Датій також очолює Комісію з питань зупинення реєстрації податкової накладної. Вона разом з іншими членами комісії за гроші ухвалювала рішення про відповідність (або невідповідність) критеріям ризиковості платників податків.

Крім того, через своїх довірених осіб вона займалася схемою зі штучного завищення валових витрат деякими підприємствами. До тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень.

В іншому епізоді керівництво столичної податкової причетне до схем незаконного отримання відшкодування податків, у тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень.