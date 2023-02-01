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Генштаб: За добу ЗСУ знищили 920 російських окупантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 1 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 128 420 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 3 209 танків;
  • 6 382 бойові броньовані машини;
  • 2 207 артилерійських систем;
  • 458 реактивних систем залпового вогню;
  • 221 засіб протиповітряної оборони;
  • 293 літаки;
  • 284 гелікоптери;
  • 5 061 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 1 951 дрон оперативно-тактичного рівня;
  • 200 одиниць спеціальної техніки;
  • 796 крилатих ракет.