США не бачать ознак нецільового використання допомоги в Україні

Міністерство фінансів США після перевірки заявило, що не помітило жодних ознак нецільового витрачання грошей, які Білий дім надає Україні.

Про це в коментарі агентству Reuters повідомила представниця відомства Меган Аппер.

За її словами, Вашингтон продовжить співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити гарантії запобігання корупції.

«У нас немає жодних ознак того, що кошти США використовувалися в Україні не за призначенням. Ми вітаємо постійні зусилля української влади щодо співпраці з нами для забезпечення відповідних гарантій, щоб допомога США доходила до тих, для кого вона призначена», — заявила Аппер.

Чиновниця сказала, що Мінфін США продовжуватиме співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат, аби підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією.