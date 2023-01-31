Міністр освіти Шкарлет: Учні 4 та 9 класів не складатимуть державну підсумкову атестацію

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що для учнів 4 та 9 класів скасували складання державної підсумкової атестації.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«27 січня 2023 року Міністерство юстиції України повернуло заюстований наказ МОН про скасування ДПА. Таким чином, у цьому році учні 4 і 9 класів державну підсумкову атестацію складати не будуть», — пояснив Шкарлет.
За його словами, найближчим часом Верховна Рада також ухвалить закон про скасування ДПА і для учнів 11 класів. Після закінчення школи вони складатимуть вступні випробування у форматі національного мультипредметного тесту.
- 25 листопада Кабінет міністрів запропонував скасувати підсумкові атестації для школярів. Вступ до вищих навчальних закладів проводитимуть за національним мультипредметним тестом (НМТ). Обовʼязковий блок НМТ складатиметься з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України, однієї з іноземних мов. В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.