The Telegraph: Російський олігарх Абрамович з продажу футбольного клубу «Челсі» виділить €2,6 мільярда на допомогу Україні

Російський олігарх Роман Абрамович планує виділити з продажу футбольного клубу «Челсі» €2,6 мільярда на гуманітарну допомогу Україні. Це може стати найбільшою пожертвою за час війни.

Про це пише The Telegraph.

Наразі британський уряд наближається до того, щоб схвалити цю фінансову операцію Абрамовича. Однак там очікують також і на дозвіл Євросоюзу, оскільки Абрамович перебуває під санкціями.

Кошти будуть направлені ​​до спеціального фонду, який очолить колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз. Гроші підуть на гуманітарну допомогу, медичне обладнання та інші потреби постраждалих від війни людей.

Абрамович володів лондонським футбольним клубом «Челсі» з 2003 року. Але після початку російського вторгнення в Україну в 2022-му вирішив його продати, побоюючись можливих санкцій проти нього.