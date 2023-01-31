Україна знову покращила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International

Україна отримала 33 бали зі 100 в рейтингу Індексу сприйняття корупції за 2022 рік. Показник зріс на один бал, тепер Україна посідає 116-е місце зі 180 країн.

Про це ідеться у звіті антикорупційної організації Transparency International, який оприлюднили 31 січня.

Цьогорічний показник у 33 бали — це найвищий показник України з часу запуску оновленої методології. За останні 10 років показник України зріс на 8 балів.

Серед безперечних позитивних подій минулого року Transparency Internationa називає ухвалення державної Антикорупційної стратегії, призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, також свою ефективність показав Вищий антикорупційний суд — за 2022 рік суд розглянув 49 справ, із яких 37 — із винесенням вироків.

Однак організація зазначила, що якби конкурс з обрання керівника САП не затягувався, а закінчився, як і мав, у 2021 році, коли вже було відоме імʼя переможця, антикорупційні розслідування активізувалися б раніше. Якби парламент не затягнув ухвалення Антикорупційної стратегії на два роки, Україна значно раніше отримала б чіткий план дій щодо боротьби з корупцією.

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Так само 33 бали мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор і Філіппіни. На один бал Україну випереджають Боснія і Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сьєрра-Леоне.

З-поміж сусідів Україна дедалі вище за росію, яка у 2022 році втратила один бал і з 28 балами посідає 137-е місце у списку. Крім цього, знову знизилися бали Угорщини — 42 бали (мінус бал, 77-е місце).

Серед друзів України теж є зміни в показниках. Польща втратила один бал і з 55 балами посідає 45-е місце. Покращити свої показники за рік вдалося Словаччині — 53 бали (49-е місце), Румунії — 46 балів (63-е місце) та Молдові, яка додала найбільше — три бали, і тепер із 39 балами посідає 91-е місце.