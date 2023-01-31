Генштаб: ЗСУ ліквідували 850 окупантів за добу

Станом на 31 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 127 500 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 201 танк;
- 6 378 бойових броньованих машин;
- 2 197 артилерійських систем;
- 454 реактивні системи залпового вогню;
- 221 засіб протиповітряної оборони;
- 293 літаки;
- 284 гелікоптери;
- 5 048 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 18 кораблів/катерів;
- 1 951 дрон оперативно-тактичного рівня;
- 200 одиниць спеціальної техніки;
- 796 крилатих ракет.