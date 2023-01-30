Працівники критичних підприємств та резиденти «Дія.Сіті»: Кабмін оновив правила бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації під час воєнного стану. Він визначив перелік підприємств та організацій, які є критично важливими для української економіки і керівники яких можуть забронювати своїх працівників.

Про це йдеться в постанові уряду № 76.

Кабмін встановив, що бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють в органах державної влади, на підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, на підприємствах, які є критично важливими для економіки України, та на підприємствах, які виготовляють товари та надають послуги українським військовим.

Також уряд визначив критерії, за якими підприємство вважається критично важливим для економіки України:

воно має за рік сплатити загалом податків, зборів та платежів на суму €1,5 мільйона;

сума надходжень в іноземній валюті має сягати €32 мільйони;

підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до урядового переліку обʼєктів державної власності;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії для визначення таких підприємств має встановити місцева влада;

не має заборгованості зі сплати єдиного внеску;

середня зарплата працівників за останній квартал не менше за середню зарплату в регіоні;

підприємство є резидентом «Дія.Сіті».

Щоб підприємство мало право бронювати своїх працівників, воно повинно відповідати щонайменше трьом критеріям. Підприємства паливно-енергетичного комплексу, телевізійні медіа та підприємства у сфері охорони здоровʼя, освіти та науки, спорту, соціального захисту мають відповідати щонайменше двом критеріям.

Водночас наголошується, що керівники мають право забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників.

Держслужбовці мають право отримати бронювання до кінця мобілізації, тоді як інші працівники — лише на шість місяців.

Обовʼязковому бронювання підлягають держслужбовці на посадах категорій «А» та «Б», керівники міністерств та їхні заступники, керівники державних органів та їхні заступники, керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їхні заступники, а також працівники патронатних служб і паливно-енергетичних підприємств.