Кабмін автоматично продовжив термін бронювання для військовозобовʼязаних

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання військовозобовʼязаних в умовах воєнного стану ще на три місяці.
Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.
За його совами, уряд сьогодні вніс зміни до своєї постанови «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації».
- 4 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 7687 про бронювання від мобілізації військовозобов’язаних, що визначає категорії громадян (чоловіків), які не підлягають призову у військо. Закон передбачає, що працівники органів влади, місцевого самоврядування, визначених важливих підприємств і установ можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою. Порядок і критерії бронювання військовозобов’язаних визначає Кабінет міністрів.