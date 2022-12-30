Кабмін автоматично продовжив термін бронювання для військовозобовʼязаних

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання військовозобовʼязаних в умовах воєнного стану ще на три місяці.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

За його совами, уряд сьогодні вніс зміни до своєї постанови «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації».