Суд арештував 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха

Суд арештував 32 мільйони гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. За відкритими даними цей виробник — Миколаївський глиноземний завод, який належить підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Ці кошти перебували на рахунку Держмитслужби. Загалом за клопотанням Офісу генпрокурора в Україні арештували активів Дерипаски на понад мільярд гривень.

Раніше суди вже арештували 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.