Україна отримає бронемашини WiSENT 1 MC для прориву мінних полів. Вони допоможуть у наступі

Німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft і британська Pearson Engineering отримали контракт на бронемашини WiSENT 1 MC для Збройних сил України.

Про це компанії повідомили на своїх сайтах, але не вказали точну кількість цих машин.

Система WiSENT 1 MC призначена для прориву мінних полів. Вона створена на базі німецького танка Leopard 1. Машина має високий рівень захисту, який дозволяє вберегти екіпаж та витримати вибухи мін поряд.

У переліку оборонної допомоги від Німеччини є пункт 42 mine clearing tanks, тому можна припустити, що йдеться саме про 42 машини WiSENT 1 MC. Україна має отримати їх протягом 2023 року.