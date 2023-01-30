Генсек НАТО просить Південну Корею допомогти Україні зброєю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг просить владу Південної Кореї переглянути політику відмови від військової допомоги Україні та почати поставки озброєння і боєприпасів.

Про це пише Reuters.

Він приїхав з візитом до країни та заявив, що гуманітарної допомоги недостатньо, Збройні сили України «терміново потребують» боєприпасів.

Законодавство Південної Кореї забороняє постачати озброєння країнам, які перебувають у стані війни. Столтенберг навів у приклад Швецію та Норвегію, які дотримувались подібної політики, але змінили її заради України. Генсек НАТО акцентував на тому, що події в Європі стосуються й азійського регіону.

Сьогодні, 30 січня, у Сеул із візитом прибуде міністр оборони США Ллойд Остін, а генсек НАТО вирушить до Японії. Очікується, що Остін теж порушить питання про озброєння для України.