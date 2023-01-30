Прем’єр Денис Шмигаль озвучив амбітні плани щодо вступу України в ЄС і анонсував зміни в закон про Конституційний суд

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує вступити в Європейський Союз за два роки.
Про це він розповів в інтервʼю Politico.
«У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023-му, ми можемо вже мати цей передвступний етап переговорів», — сказав він.
Також премʼєр заявив, що Україна очікує на суттєвий стрибок уперед цієї пʼятниці — 3 лютого відбудеться саміт «Україна — ЄС». За словами Шмигаля, очікуються прогрес у питаннях безвізового режиму для промислових товарів, зупинення дії мита на український експорт ще на рік і підписання низки важливих угод.
Окрім того, Шмигаль анонсував зміни до закону про порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду, який критикувала Венеційська комісія. Уряд готовий переглянути нещодавно ухвалене законодавство до початку саміту і вже консультується з Європейською комісією.
- У червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Президент Франції заявив, що до вступу України в ЄС можуть пройти «десятиліття».
- 13 грудня 2022 року Верховна Рада підтримала проєкт закону № 7662 про відбір суддів до Конституційного суду без правки про кількість членів Дорадчої групи експертів, яка обирає кандидатів на посаду суддів. Венеціанська комісія побачила в цьому ризики політичного втручання. 19 грудня вона опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту, рекомендувавши зміни запропоновані експертами у сфері судової реформи. Попри це, президент Володимир Зеленський підписав закон.
- Цей закон — одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ.