Телескоп Hubble сфотографував туманність Душа за 7 тисяч світлових років від Землі

Космічний телескоп Hubble сфотографував область Westerhout 5, також відому як туманність Душа. Вона розташована за 7 тисяч світлових років від Землі.

Про це пише Space.

NASA

Туманність світиться червоним, бо електрони в атомах водню втрачають енергію. У верхній центральній частині зображення можна побачити так звану вільно плаваючу газову кульку, що випаровується (frEGG). Ця темна ділянка має офіційну назву KAG2008 globule 13 і J025838.6+604259. Такі явища виникають, коли випромінювання молодих гарячих зірок іонізує навколишній газ, відриваючи електрони.

Туманність Душа розташована поруч із туманністю Серце, яка схожа на рожеве серце через вміст водню і віддалена від Землі на 7 500 світлових років.

Комплекс туманностей Серце і Душа — це величезна область зореутворення, яка охоплює 300 світлових років. Ці дві туманності зʼєднані газовим мостом і наповнені яскравими зірками, яким лише кілька мільйонів років. Для порівняння: Сонцю зараз майже 5 мільярдів років.