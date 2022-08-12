У Європейському космічному агентстві дізналися, коли Сонце стане найгарячішим

Завдяки найновішим даним місії Gaia Європейського космічного агентства (ESA), астрономи дізналися, коли Сонце стане найгарячішим.

Про це йдеться на сайті ESA.

Маса зірок доволі несуттєво коливається протягом життя, але їхні температура та розмір сильно змінюються, коли зірки старішають. Ці зміни обумовлені типом реакцій ядерного синтезу, які відбуваються всередині зірки.

Вік нашого Сонця — близько 4,57 мільярда років. Це середній вік для зірки. Зараз Сонце загалом досить стабільне, але так буде не завжди. Воно продовжує нагріватися.

За даними науковців, Сонце досягне максимальної температури приблизно у віці 8 мільярдів років, потім воно охолоне, збільшиться в розмірах і стане червоною зіркою-гігантом. Це станеться у віці приблизно 10–11 мільярдів років.

Після цієї фази Сонце досягне кінця свого життя і зрештою стане тьмяним білим карликом.