У Харкові росіяни вдарили ракетою С-300 по житловому будинку. Загинула жінка

Уночі проти 30 січня росіяни вдарили ракетою С-300 по житловому чотирьохповерховому будинку в центрі Харкова.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Загинула літня жінка. Ще троє людей отримали легкі ушкодження.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: ДСНС ГУ ДСНС України у Харківській області

Вибух частково зруйнував дах і верхній поверх, повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій. Виникла пожежа. Щоб загасити вогонь, рятувальникам довелося розбирати завали. На місці працювали близько 40 працівників ДСНС. О 23:38 29 січня пожежу локалізували, а о 03:18 30 січня повністю ліквідували.