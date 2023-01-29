У Бахмуті та Парасковіївці російський обстріл убив двох людей. Кількість поранених через ракетний удар по Костянтинівці зросла до 14

У Костянтинівці на Донеччині зросла кількість поранених через ракетний удар росіян 28 січня.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його словами, у місті загинули троє людей, ще 14 поранені. Обстріл пошкодив сім багатоповерхівок, сім гаражів і готель.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: Павло Кириленко, Донецька ОВА Павло Кириленко / Facebook

В Авдіївці в ніч проти 29 січня тривали хаотичні обстріли. Інформація про постраждалих не надходила.

На Горлівському напрямку росіяни вбили одну людину в Бахмуті, ще одну поранили. У місті пошкоджена багатоповерхівка. Одна людина загинула в Парасковіївці.

Російські снаряди пошкодили приватні будинки в Торецьку та девʼятиповерхівку в Нью-Йорку. Під обстрілами також опинилися околиці Часовоярської громади.

На Лисичанському напрямку під вогнем росіян опинилися Званівка та Переїзне, а також Сіверськ і Серебрянка.