У Таїланді активіста засудили до 28 років увʼязнення за критику монархії у Facebook

У Таїланді 27-річного активіста засудили до 28 років увʼязнення за дописи у Facebook, у яких він критикував монархію.
Про це пише Associated Press.
Суд у провінції Чіанграй визнав, що Монкхон Тіракот порушив закон про образу величності в 14 з 27 інтернет-дописах. Закон поширюється на чинного короля, королеву та спадкоємців, а також будь-якого регента.
Активіста заарештували в серпні 2022 року. Його визнали винним і засудили до трьох років вʼязниці за кожен із 14 дописів у Facebook. Оскільки Монкхон співпрацює із судом, загальний 42-річний термін увʼязнення скоротили на третину — до 28 років.
Наразі активіста звільнили під заставу, поки його справу розглядають в апеляції. Монкхон зобовʼязаний не шкодити монархії та не покидати країну.
- У Таїланді наклеп або образа короля, королеви, спадкоємця чи регента є злочином. Закон передбачає за це покарання до 15 років увʼязнення.
- У вересні минулого року ще одну політичну активістку засудили в Таїланді до двох років вʼязниці за образу монархії. Жінка була одягнена як королева Сутіда під час вуличного протесту, що суд визнав образливим для королівської сімʼї.
- За даними Thai Lawyers for Human Rights, із листопада 2020 року в порушенні цього закону звинуватили щонайменше 228 людей, зокрема 18 неповнолітніх.