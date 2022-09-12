У Таїланді активістку засудили до двох років вʼязниці за образу королеви. Усе через рожеву сукню та червону доріжку

У Таїланді політичну активістку засудили до двох років вʼязниці за образу монархії. Жінка була одягнена як королева Сутіда під час вуличного протесту, який суд визнав образливим для королівської сімʼї.

Про це повідомляє Reuters.

25-річну трансгендерну жінку Джатупорн «Нью» Сауенг визнали винною у навмисному висміюванні монархії під час вуличного протесту у Бангкоку в 2020 році.

Тоді Джатупорн на знак протесту пройшлася червоною доріжкою у традиційній рожевій шовковій сукні. Чоловік тримав над активісткою парасольку, а інші протестувальники сиділи на землі, як того вимагає традиційна тайська культура у присутності королівської сімʼї.

Багато хто сприйняв цю акцію протесту як зображення королеви, з якою тричі розлучений король Ваджиралонгкорн одружився за кілька днів до своєї офіційної коронації у 2019 році.

«Джатупорн весь час заперечувала звинувачення і заявляла, що вона зазвичай одягає традиційний тайський одяг. Але суд вважає це насмішкою та наклепом на монархію», — зазначив адвокат Крісаданг Нутчарат. Він планує оскаржити рішення суду.