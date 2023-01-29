Генштаб: За добу ЗСУ знищили 650 окупантів і вісім російських танків

Станом на 29 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 126 160 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 197 танків;
- 6 366 бойових броньованих машин;
- 2 195 артилерійських систем;
- 453 реактивні системи залпового вогню;
- 221 засіб протиповітряної оборони;
- 293 літаки;
- 284 гелікоптери;
- 5 037 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 18 кораблів/катерів;
- 1 947 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 199 одиниць спеціальної техніки;
- 796 крилатих ракет.