«Укрзалізниця» через перекупщиків змінила схему продажу квитків

«Укрзалізниця» нещодавно змінила правила, щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, зокрема на № 67/68 Київ — Варшава — Київ. Продаж цих квитків перевели в онлайн, щоб за 20 днів до рейсу всі рівносильно могли купити квиток.

Однак перекупщики перелаштували алгоритми своїх дій на «онлайн-рейки» та розпочали полювання на квитки з повернень. «Укрзалізниця» провела низку «контрольних закупівель» за оголошеннями в мережі, де за «комісію» пропонували знайти квитки на Варшаву, і встановила співробітників, які були учасниками цього процесу.

«Свєта — рішаю білети» (наша вже тепер ексспівробітниця), «Віталік — білети на поїзд», і не сподівайтесь, щось знову «порішати». Ваш час закінчився. Наші пасажири очікують чіткості та прозорості від нас, тож жодним «рибкам-прилипалам» не місце поряд з «Укрзалізницею», — заявили в компанії.

Віднині всі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00.

Тобто загальний продаж квитків стартуватиме за 20 днів до рейсу, а квитки, які повертали, виставлятимуть на продаж за день до відправлення.

«Якщо ви не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до «перекупщиків» — можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі», — додали в компанії.

Отже, «Свєту — рішаю білети» можна остаточно видаляти з телефонної книги.