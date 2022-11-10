«Укрзалізниця» почала онлайн продавати квитки на потяг Київ — Варшава. Цьому посприяли шахраї

«Укрзалізниця» з 10 листопада продаватиме квитки на потяг Київ — Варшава винятково онлайн. Причиною цьому стали дії шахраїв, які скуповують квитки в касах, а потім перепродують їх у соцмережах.

«Почастішали випадки, коли наші пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки з рук чи в соціальних мережах на своїх сторінках. Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів», — йдеться в повідомленні компанії.

Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних і державних установ обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі.

Продаж квитків відкриватимуть о 08:00 за 20 діб до дати рейсу.

«Повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, можливе лише у претензійному порядку в касах вокзалу. Це дозволяє припинити масовий викуп квитків онлайн через запрограмовані боти, а потім обмін їх на відповідні іменні квитки для знайдених шахраями пасажирів», — наголошується в повідомленні.

Кількість квитків, які можна придбати на поїзд Київ — Варшава — Київ онлайн в одні руки, буде обмежена чотирма квитками на одне замовлення.