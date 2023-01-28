ЗМІ: Італія і Франція домовилися замовити 700 ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, який обіцяли Україні

Італія і Франція домовилися замовити 700 ракет Aster-30 для зенітних комплексів SAMP/T. Цю систему обидві країни планують передати Україні, пише французьке видання l’Opinion.
Ракет замовили на суму $2 мільярди в компанії MBDA. Зазвичай такі замовлення виконують протягом трьох років, але уряди Франції та Італії просять MBDA зробити все швидше.
Скільки цих ракет отримають ЗСУ, поки невідомо. Частину Aster-30 країни залишать собі.
- Aster-30 — це ракета класу «земля — повітря», дальність ураження від 3 до 120 км. Модифікація ракети Block 1 працює на відстані понад 150 км. Aster-30 є гіперзвуковою ракетою. Її швидкість — близько 5 000 км/год.