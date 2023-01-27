В Єрусалимі чоловік застрелив сімох людей, ще десятьох поранив. Нападника ліквідувала поліція

В Ізраїлі озброєний чоловік убив щонайменше сімох людей і поранив ще десятьох у синагозі на околиці Єрусалиму.

Про це повідомляє Reuters.

За даними поліції, близько 20:15 за місцевим часом злочинець відкрив вогонь по вірянах, які відвідували суботню службу в Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту. Нападника вбила поліція.

Reuters

Це сталося за кілька днів до запланованого візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Ізраїль. Державний департамент США засудив напад і заявив, що плани Блінкена не змінилися.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, стрілець був палестинцем, який мешкав у Східному Єрусалимі, але офіційно це ще не підтверджено.