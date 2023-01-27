Сектор Гази обстріляв Ізраїль у відповідь на операцію ЦАХАЛ у Дженіні

Із сектора Газа випустили три ракети по території Ізраїлю. За даними ЦАХАЛ, одну з них збила ППО, ще одна впала на відкритій місцевості, третя — у секторі Гази.

У відповідь Ізраїль знищив підземний обʼєкт «Ісламського руху опору» (ХАМАС), що займається виробництвом ракет, а також вдарили по військовій базі на півночі сектора Газа.

Ракетний обстріл був відповіддю бойовиків Гази на операцію ЦАХАЛ у Дженіні, під час якої ізраїльські спецпризначенці вбили сімох озброєних осіб і двох цивільних. «ХАМАС» і менша войовнича група «Ісламський джихад» пообіцяли відповідь, однак жодних заяв про ракетний обстріл не було. The Washington Post називає цю операцію ЦАХАЛ однією з найбільш смертоносних за останні 20 років.