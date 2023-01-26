Армія Ізраїлю провела рейд у табір біженців у Дженіні, де базувався «Ісламський джихад». Загинули 9 людей

Ізраїльські військові провели рейд у палестинському місті Дженін, загинули девʼятеро людей, 12 отримали поранення.

Про це 26 січня повідомили Збройні сили Ізраїлю, а деталі пише Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що направили спецназ до Дженіну, щоб затримати членів збройної групи «Ісламський джихад», яких підозрюють у скоєнні та плануванні «безлічі великих терористичних атак». Ізраїль заявив, що бойовики відкрили вогонь по його військових, спровокувавши перехресний вогонь, під час якого вдалось ліквідувати трьох терористів.

Сили безпеки Ізраїлю оточили будівлю, у якій перебували підозрювані. Двоє з них зі зброєю зникли з місця події, їх пізніше «нейтралізували», а ще один підозрюваний у будівлі здався силам безпеки.

«Ісламський джихад» підтвердив бій із ізраїльськими військами. Рейд був у табір біженців у Дженіні — бастіоні бойовиків. Інше ісламістське угрупування ХАМАС заявило, що його люди також брали участь у бойових діях.

За словами свідків і медиків, ізраїльські військові вбили девʼять палестинців, зокрема літню жінку, і поранили ще 12 під час зіткнень із бойовиками. Число загиблих — найбільше за останні роки в Дженіні. Жертв серед ізраїльтян немає.