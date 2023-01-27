ГУР: Росіяни готують спецоперацію проти військово-політичного керівництва України

Російські спецслужби готують спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, дискредитаційну операцію спрямують проти начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, виконувача обовʼязків голови Національної поліції Івана Виговського та інших.

Серед іншого росіяни «вкидатимуть» сфабриковані матеріали в українські та міжнародні ЗМІ.

«Мета ІПСО — посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян і міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність усередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції», — зазначили в ГУР.