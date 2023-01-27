Окупанти вивезли 3,5 тисячі увʼязнених з українських колоній до Криму та намагаються завербувати їх до «ПВК Вагнера»

Росіяни насильно вивезли 3,5 тисячі увʼязнених із тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей до Криму та агітують їх вступати до лав «ПВК Вагнера».

Про це пише Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Попри активну агітацію більшість українських вʼязнів відмовляються укладати контракт із «вагнерівцями». Через це росіяни створюють для них нестерпні умови.

У Центрі національного спротиву уточнили, що йдеться про тих увʼязнених, які були засуджені в Україні за кримінальні злочини та перебували у місцях позбавлення волі до початку повномасштабного вторгнення росії.