Апарат NASA сфотографував на Марсі кратер у формі ведмежої морди

Дослідники за допомогою орбітального апарата Mars Reconnaissance Orbiter отримали знімок незвичайного кратера на Марсі. Він нагадує морду гігантського ведмедя.

Про це повідомляє Independent.

«Це пагорб із V-подібною зруйнованою структурою (ніс), двома кратерами (очі) і круглим візерунком розлому (голова). Це схоже на морду ведмедя», — заявили в Університеті Арізони.

Дослідники кажуть, що кругла структура тріщин може бути наслідком осідання покладів над похованим кратером, а «ніс» ведмедя, ймовірно, є вулканічним або грязьовим жерлом вулкану.

За словами експертів, матеріал, який осідає над кратером, може бути лавовими потоками або брудом.

Водночас точно сказати, що зробило кратер схожим на ведмедя, не можна. Ймовірно, у цьому могли б допомогти дослідження, проведені на місці, але зараз цього не можна зробити.