ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року

Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії ще пів року. Вони діятимуть до 31 липня 2023 року.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Там нагадали, що вперше ввели ці санкції ще в 2014 році, але в 2022-му вони були суттєво розширені після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Зараз це широкий спектр секторальних заходів, включно з обмеженнями на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків, а також припинення діяльності та скасування ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ.