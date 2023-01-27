Бельгія оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України

Уряд Бельгії ухвалив рішення про виділення найбільшого пакету військової допомоги для України на суму €92 мільйони.

Про це повідомляє бельгійська газета HLN.

Загалом країна передала допомоги на суму €146 мільйонів

«Сьогодні Рада міністрів ухвалила рішення направити Україні новий пакет військової допомоги на суму €92 мільйони», — заявив премʼєр-міністр Александр Де Кроо.

За словами міністра оборони Бельгії Людевін Дедондер, пакет міститиме ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси, вантажівки та броньовані джипи.

Частину з цього візьмуть зі складів Міноборони Бельгії, а частину — закуплять у приватних компаній.

Також Бельгія виділяє €69 мільйонів гуманітарної допомоги для України.

Крім цього, Де Кроо зазначив, що в Бельгії вже було заморожено російських активів на суму €58 мільярдів.