«Ловці шахедів» уже прибули в Україну. На них українці зібрали 150 мільйонів гривень

Перші шість «Ловців шахедів» вже в Україні та захищають енергетичні об’єкти від російських дронів, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, опублікувавши відео навчань операторів на полігоні.

Йдеться про найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. «Ловець шахедів» — це комплекс радарів та засобів глушіння сигналу, який має свої автономні дрони Fortem DroneHunter F700 зі штучним інтелектом. Вони можуть ловити та перехоплювати як квадрокоптери, так і дрони-камікадзе.

Безпілотники F700 можуть працювати поодинці або у співпраці з кількома підрозділами дронів, щоб захистити великі території. Розробники заявляють, що F700 можуть зупинити дрони практично будь-якого розміру за допомогою відстрілу сіток. Також дрони можуть доставляти на землю перехоплені апарати.

Fortem Technologies