Нацполіція не підтвердила можливих домагань до студенток університету Карпенка-Карого

У Нацполіції заявили, що не встановили обставин, які можуть свідчити про сексуальні домагання до студенток із боку викладача Володимира Талашка в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Інтерфакс — Україна.

У публікації не називають імені викладача, але влітку 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало перевірку публічних заяв колишніх студенток університету, які звинуватили в домаганнях викладача цього університету, українського актора, зірку фільму «У бій ідуть тільки «старики» Володимира Талашка.

У Нацполіції наголосили, що до Шевченківського управління поліції міста Києва надходили звернення щодо ймовірних випадків сексуальних домагань, і їх внесли до журналу обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Однак після низки перевірок не виявили обставин, які «можуть свідчити про скоєння кримінального правопорушення». У поліції зазначили, що у звʼязку із цим, відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування не заносили.

Ні Талашко, ні колишні студентки університету поки що не коментували заяви поліції.