ГУР: На фронті росіяни використовують щонайменше пʼять мобільних крематоріїв

У тилу передових позицій росіян їздять приблизно пʼять мобільних крематоріїв.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на дані Головного управління розвідки.

За її словами, окупанти здійснюють кремації без будь-якої ідентифікації та обліку тіл загиблих.

«Таким чином російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг і компенсацій, розрекламованих російською пропагандою», — зазначила Маляр.