Україна провела перше засідання «фінансового Рамштайну»

Україна вперше провела засідання «фінансового Рамштайну», що спрямований на стабільну фінансову підтримку України у 2023 році.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

«Продовжуємо єднати світ навколо України. Сьогодні відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів за участі міністрів країн-партнерів. Так званий фінансовий Рамштайн, заснування якого ініціював президент України», — зазначив він.

За словами Шмигаля, цей формат займатиметься такими ключовими завданнями: