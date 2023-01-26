ПАРЄ після війни має намір провести одну сесію у Києві

Парламентська Асамблея Ради Європи після припинення бойових дій в Україні розгляне можливість проведення однієї зі своїх частин сесії в Києві. Відповідну резолюцію ухвалили на засіданні у четвер.

Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу».

«Асамблея має продовжувати стежити за розвитком подій, повʼязаних з агресією російської федерації проти України та її правовими і правозахисними аспектами. Після припинення бойових дій Асамблея повинна розглянути можливість проведення однієї частини своєї сесії в Києві, на знак солідарності з Україною», — йдеться у документі.

У резолюції ПАРЄ, зокрема, йдеться про те, що військово-політичне керівництво російської федерації та білорусі, причетне до розвʼязання агресивної війни проти України, має бути притягнуто до відповідальності у спеціально створеному для цього міжнародному трибуналі.