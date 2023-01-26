Регулятор оштрафував ДТЕК і Тернопільське обленерго за дискримінаційні відключення світла

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала вже шість обленерго за недотримання справедливих графіків відключень.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Штраф у розмірі 85 тисяч гривень заплатять обленерго Тернополя, а також «ДТЕК Київські електромережі» та «ДТЕК Одеські електромережі». Раніше за ці ж порушення оштрафували обленерго Вінниці, Чернівців та Волині.

Вони не дотримувалися графіків відключень світла та нерівномірно подавали електрику споживачам. Регулятор зобовʼязав їх надалі дотримуватися справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви в електропостачанні.

Крім того, НКРЕКП оштрафував керівників цих підприємств на 1 700 грн, оскільки вони несуть персональну відповідальність за недотримання принципу недискримінації.