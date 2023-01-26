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Сили оборони за добу ліквідували майже 800 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 25 січня російська армія втратила вбитими ще 780 солдатів. Загалом за 337 днів вторгнення росіяни недорахувалися 123 860 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 3 175 танків (+14 за минулу добу);
  • 6 334 бойові броньовані машини (+27);
  • 2 169 артилерійських систем (+15);
  • 452 РСЗВ (+2);
  • 220 засобів ППО;
  • 292 літаки (+2);
  • 282 гелікоптери (+1);
  • 1 908 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+6);
  • 749 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 4 986 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+19);
  • 195 одиниць спеціальної техніки (+1).

Напередодні в Міноборони повідомили про зростання інтенсивності боїв на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Повідомлялося, що армія рф застосувала значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.