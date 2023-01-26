Сили оборони за добу ліквідували майже 800 окупантів

Упродовж 25 січня російська армія втратила вбитими ще 780 солдатів. Загалом за 337 днів вторгнення росіяни недорахувалися 123 860 своїх військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 3 175 танків (+14 за минулу добу);
- 6 334 бойові броньовані машини (+27);
- 2 169 артилерійських систем (+15);
- 452 РСЗВ (+2);
- 220 засобів ППО;
- 292 літаки (+2);
- 282 гелікоптери (+1);
- 1 908 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+6);
- 749 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 4 986 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+19);
- 195 одиниць спеціальної техніки (+1).
Напередодні в Міноборони повідомили про зростання інтенсивності боїв на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Повідомлялося, що армія рф застосувала значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.