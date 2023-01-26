Звільнення Криму залежить від рішення США надати Україні далекобійні снаряди. Провідні медіа світу про війну 25 січня

Власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин готує підґрунтя, щоб пояснити причину поразки своїх військ під Бахмутом. Такий висновок робить видання Business Insider, відштовхуючись від недавніх заяв ватажка найманців. Наприклад, напередодні нового року Пригожин активно критикував керівництво російського Міністерства оборони за недостатні поставки боєприпасів і техніки «вагнерівцям», та й взагалі за нерозуміння того, що насправді відбувається на фронті. У виданні припускають, що так він сподівався виправдати марні піврічні спроби захопити Бахмут. Попри величезну кількість жертв і постійні атаки, тривала кампанія майже не дала результатів, навіть захоплення сусіднього Соледару навряд допоможе росіянам досягти бодай чогось на цьому напрямку. Поки що все виглядає як невдача для Пригожина, а «зірки на політичному небосхилі в росії швидко згасають, якщо неспроможні задовольнити потреби їхнього головного боса — путіна», пише медіа. Чи згасає політична зірка головного «вагнерівця» — у Business Insider очікують побачити найближчим часом.

В українській розвідці, натомість, упевнені, що Пригожина поступово відсувають у тінь. Про це, серед іншого, в інтерв’ю CNN розповів заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький. Російські пропагандисти про бої в Бахмуті вже говорять як про дію кількох різних підрозділів окупантів, де «ПВК Вагнера» була лише одним з-поміж інших. Союзник Пригожина в офіційній російській армії Сергій Суровікін пішов на пониження. Можливо, роль «вагнерівців» як широко рекламованого гарматного м’яса можна вважати вичерпаною, принаймні на деякий час. Також в інтерв’ю Скібіцький говорив про потребу ЗСУ в далекобійних точних снарядах. HIMARS допомогли в осінніх контрнаступах, а наразі змінились цілі та тактика росіян. Їм вдалося частково адаптуватись до нових умов, основні склади боєприпасів та військові бази вони тепер розміщують на відстані 80—120 кілометрів від лінії фронту, іноді це далеко вглиб російської території. Забезпечувати свій контингент, наприклад, на Запоріжжі та в Криму росіянам логістично легше, ніж на тому ж правобережжі Херсонщини. Змінити цей баланс і мала б далекобійна артилерія. Особливо це стосується перспективи відвоювання Криму та перекриття поставок для південного угруповання окупаційних військ. Із новими снарядами ключові російські опорні пункти на цьому напрямку швидко опинилися б у зоні небезпеки.

Про те, що відвоювання Криму залежить передусім від готовності США надати Україні далекобійні снаряди, пише і впливове вашингтонське видання The Hill. Маючи ракети ATACMS чи ударні дрони Grey Eagle, Україна могла б успішно атакувати бази окупантів у Севастополі чи логістичний хаб у Джанкої. Надані Заходом танки, звичайно, посилять небезпеку для російських військ на півострові, але ключовими наразі є не вони. Успішність путіна як президента росії напряму залежить від того, чи контролюватиме він Крим. Союзники України, зокрема США, тривалий час зволікали з наданням Україні зброї, яка могла б становити загрозу для російської армії у Криму, пише видання. Однак останнім часом в Білому домі схиляються до того, що карту Криму можна успішно розіграти на потенційних мирних переговорах із Кремлем. Мовляв, якщо Україна матиме достатньо засобів, щоб відвоювати півострів, це істотно покращить її позиції на переговорах. Утім, поки що джерела видання в американській армії відмовляються сказати, чи дозволяють США використовувати надані Вашингтоном боєприпаси для атаки по цілях у Криму.

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