Швейцарія дозволила реекспорт свого військового обладнання через треті країни до України

Федеральна Рада Швейцарії 25 січня ухвалила рішення, яке передбачає дозвіл на реекспорт швейцарського військового обладнання із третіх країн до України.

Швейцарія дозволила відправляти в Україну обладнання для розмінування в окремих випадках. Техніку експортуватимуть, якщо отримувач матиме відповідні дозволи та ліцензії. При видачі ліцензій має бути гарантія, що матеріали використовуватимуть легально і за призначенням.