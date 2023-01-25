Швейцарія дозволила реекспорт свого військового обладнання через треті країни до України

Федеральна Рада Швейцарії 25 січня ухвалила рішення, яке передбачає дозвіл на реекспорт швейцарського військового обладнання із третіх країн до України.
Швейцарія дозволила відправляти в Україну обладнання для розмінування в окремих випадках. Техніку експортуватимуть, якщо отримувач матиме відповідні дозволи та ліцензії. При видачі ліцензій має бути гарантія, що матеріали використовуватимуть легально і за призначенням.
- Напередодні це рішення схвалила Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії.
- Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що Швейцарія не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Однак після повномасштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія доєдналась до санкцій ЄС.