УЄФА перенесла з росії місце проведення матчу за Суперкубок 2023 року

Виконавчий комітет УЄФА переніс місце проведення матчу за Суперкубок 2023 року — замість російської Казані обрали грецькі Афіни.

Про це спілка оголосила 25 січня.

Футбольний матч відбудеться 16 серпня на стадіоні «Георгіос Караїскакіс». Рішення повʼязано з усуненням російських клубів від світових турнірів на тлі російського вторгнення в Україну.

Казань отримала право прийняти турнір у березні 2020 року.