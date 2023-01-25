Мінʼюст США подає на Google до суду через монополізацію на ринку онлайн-реклами

Міністерство юстиції США подає до суду на Google за монополізацію цифрових рекламних технологій. Про це ідеться в заяві Мінʼюсту. Позов Міністерство подає разом із генеральними прокурорами Каліфорнії, Колорадо, Коннектикуту, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Род-Айленду, Теннессі та Вірджинії. Вони вимагають як справедливого захисту від імені американської громадськості, так і потрійного відшкодування збитків, яких зазнали федеральні державні установи, що переплатили за рекламу в інтернеті.

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Як стверджується в позові, за останні 15 років Google займалась нейтралізацією чи усуненням конкурентів у галузі рекламних технологій. Антиконкурентна поведінка Google включає, зокрема, купівлю конкурентих інструментів цифрової реклами та привʼязку видавців сайтів до своїх нещодавно придбаних інструментів.

«У скарзі стверджується про повсюдну і систематичну неправомірну поведінку, за допомогою якої Google прагнула зміцнити своє становище на ринку та запобігти конкуренції на вільному ринку. У гонитві за надприбутком Google завдала величезної шкоди інтернет-видавцям і рекламодавцям, а також американським споживачам», — заявила заступницяк генерального прокурора Ліза Монако.