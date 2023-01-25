ДТЕК: В Одеській області світло є лише 6 годин на добу, жителі отримують 15% електроенергії

В Одеській області через низькі ліміти споживання населення отримує лише 15% електроенергії.

Про це компанія ДТЕК повідомила 25 січня.

Так, ліміти від «Укренерго» покривають лише 48% усіх потреб Одещини, з яких лише 15% можна надати населенню та бізнесу. Через це люди в регіоні мають світло близько 6 годин на добу.

Решта електрики потрібна для роботи критичної інфраструктури та важливих промислових підприємств.

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів дронів по енергообʼєктах — зокрема, в Одеській області.

Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС перебувають під окупацією. Крім цього, на окупованих територіях півдня розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій. Решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.