Росія змоделювала запуск гіперзвукової ракети у водах Атлантики. Чи був фізичний пуск, невідомо

Російський військовий корабель відпрацьовував удар по морській цілі на відстані понад 900 кілометрів. Чи був фізичний запуск ракети, наразі невідомо.

Про це повідомляють у тамтешньому Міноборони.

Російський фрегат «Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков» провів навчання із застосування гіперзвукової крилатої ракети «Циркон» шляхом компʼютерного моделювання. Це відбулося в західній частині Атлантичного океану.

Фрегат відпрацював ракетний удар по морській цілі, «що імітує корабель умовного супротивника» на відстані понад 900 кілометрів.

«Адмірала Горшкова» у навчаннях супроводжував середній морський танкер «Кама».

У російському оборонному відомстві також повідомили, що в лютому біля узбережжя Південно-Африканської республіки (ПАР) планують проведення низки спільних навчань з військово-морськими силами Китаю та ПАР.