Мера Рені затримали під час отримання хабаря

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили депутата міськради та мера Рені під час отримання хабаря.

Про це повідомляє пресслужба САП.

За даними слідства, депутат за попередньою змовою з мером отримав частину хабаря $50 тисяч за оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

Загальна сума хабаря, про який просили посадовці, — $100 тисяч.

За інформацією прокуратури, фігурантів викрили одразу після одержання ними частини обумовлених коштів. Наразі їх затримали в порядку ст. 208 КПК України.

У повідомленні САП не називають імен затриманих. Однак, за даними ЗМІ, йдеться про мера міста Рені Одеської області Ігоря Плехова.