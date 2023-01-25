Поліція повідомила про підозру росіянам, які грабували будинки на Київщині

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру полоненому окупанту та його командиру, які імітували розстріл цивільних та грабували будинки на Київщині.

Поліцейські встановили, що в березні 2022 року російський єфрейтор, перебуваючи на посаді стрілка-розвідника 1 батальйону 104 полку 76 дивізії вч 32515, разом із командиром його відділення та іншими військовослужбовцями рф зайняли один із приватних будинків в Ірпені і розгорнули там свій штаб.

Окупанти проживали в тому домі, грабуючи його та залякуючи місцевих.

Познущавшись із місцевих мешканців, окупанти заборонили їм виходити з будинку, інакше їх одразу застрелять. Цивільних позбавили навіть можливості пересуватись, аби отримати воду та їжу.

Пізніше цих військових передислокували на інші напрямки. Вже у вересні 2022 року, під час бойових дій на Херсонському напрямку, одного із цих воєнних злочинців затримали сили безпеки та оборони України.

Одному зловмиснику підозру вручили в СІЗО. Встановлено також, що він неодноразово брав участь у військових діях на території Сирії, Криму, Донецької, Луганської та інших областей України. Місце перебування іншого фігуранта наразі встановлюють.