Генпрокурор Костін звільнив пʼятьох очільників обласних прокуратур

Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив пʼятьох очільників обласних прокуратур. Вони написали заяви за власним бажанням.
Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.
Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням:
- Віктора Приходька — керівника Запорізької обласної прокуратури;
- Володимира Твердохліба — керівника Кіровоградської обласної прокуратури;
- Антона Столітнього — керівника Полтавської обласної прокуратури;
- Олексія Тубельця — керівника Сумської обласної прокуратури;
- Сергія Василини — керівника Чернігівської обласної прокуратури.