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Генпрокурор Костін звільнив пʼятьох очільників обласних прокуратур

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив пʼятьох очільників обласних прокуратур. Вони написали заяви за власним бажанням.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад за власним бажанням:

  • Віктора Приходька — керівника Запорізької обласної прокуратури;
  • Володимира Твердохліба — керівника Кіровоградської обласної прокуратури;
  • Антона Столітнього — керівника Полтавської обласної прокуратури;
  • Олексія Тубельця — керівника Сумської обласної прокуратури;
  • Сергія Василини — керівника Чернігівської обласної прокуратури.