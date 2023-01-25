Сили оборони за добу ліквідували майже 910 окупантів

Упродовж 24 січня російська армія втратила вбитими ще 910 солдатів. Загалом за 336 днів вторгнення росіяни недорахувалися 123 080 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

3 161 танк (+9 за минулу добу);

6 307 бойових броньованих машин (+23);

2 154 артилерійські системи (+6);

450 РСЗВ (+2);

220 засобів ППО;

290 літаків (+1);

281 гелікоптер;

1 902 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+5);

749 крилатих ракет;

18 кораблів/катерів;

4 967 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+23);

194 одиниці спеціальної техніки (+1).

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка і Чарівне на Донеччині.