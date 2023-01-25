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Сили оборони за добу ліквідували майже 910 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 24 січня російська армія втратила вбитими ще 910 солдатів. Загалом за 336 днів вторгнення росіяни недорахувалися 123 080 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 3 161 танк (+9 за минулу добу);
  • 6 307 бойових броньованих машин (+23);
  • 2 154 артилерійські системи (+6);
  • 450 РСЗВ (+2);
  • 220 засобів ППО;
  • 290 літаків (+1);
  • 281 гелікоптер;
  • 1 902 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+5);
  • 749 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 4 967 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+23);
  • 194 одиниці спеціальної техніки (+1).

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка і Чарівне на Донеччині.