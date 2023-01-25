Президент Зеленський підписав закон про посилення відповідальності військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності військовослужбовців.

Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті парламенту.

Верховна Рада 13 грудня ухвалила закон № 8271, який посилює відповідальність військових за дезертирство, непокору, невиконання бойових завдань та інші дії, що суперечать воєнному статуту і вважаються злочинами чи адміністративними порушеннями.

Це рішення викликало обурення серед правозахисників і самих військових. Петиція із закликом до президента Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт № 8271, який передбачає додаткову відповідальність для військових, набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч голосів.

А 19 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний записав відеозвернення, у якому попросив президента підписати закон.