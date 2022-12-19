Головнокомандувач ЗСУ Залужний підтримав посилення відповідальності за дезертирство. Він попросив президента підписати закон

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав посилення відповідальності за дезертирство і попросив президента Зеленського підписати відповідний закон.

«Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповання, командирів військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань. Армія тримається на дисципліні, і якщо прогалини у законодавстві не забезпечують дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням — це несправедливо», — вважає Залужний.

Ключовим, за словами генерала, є те, що оголену ділянку фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних жителів на них.

Залужний нагадав, що командири так само несуть юридичну відповідальність за свої дії чи за свою бездіяльність, тож загрози безкарності командирів немає. За словами головнокомандувача, йому відомо про проблеми, які призводять до дезертирства, і він працює над їх усуненням.

«Чи нормально, що ми дискутуємо на цю досить чутливу тему публічно? Так, ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю усіх поставити крапку у цій дискусії і разом наближати перемогу», — підсумував Валерій Залужний.